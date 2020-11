Marche in Zona Arancione, le novità in arrivo

Il passaggio delle Marche dalla fascia gialla a quella arancione porta con sé nuove limitazioni previste dalle misure anti-contagio nell’ambito della pandemia da Covid-19.

Due in particolare i provvedimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti per la zona gialla che erano in vigore nelle Marche – ad esempio la didattica a distanza al 100% alle superiori, la chiusura dei centri centri commerciali nel week end e la capienza sui bus ridotta del 50% oltre alle limitazioni alla circolazione dalle 22 alle 5 – che si applicheranno da domenica prossima, compresa, nelle due settimane successive: sono relative agli spostamenti tra regioni e comuni e alle attività di ristorazione, bar, pasticcerie e gelaterie.