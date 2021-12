Marche Xmas Biscuits, maratona radiofonica di Radio Incredibile

Siamo ormai alla terza edizione di Marche Biscuits, quest’anno in versione natalizia; nel 2020 sono state realizzate due edizioni del Marche Biscuits, di cui ricordiamo l’ultima edizione a Marzo, in cui tutti gli ospiti e gli speaker erano in condizione di lockdown.

Questa edizione del Marche Biscuits, che torna in versione phygital, ovvero con ibrida fra ospiti in presenza e ospiti in collegamento, non parlerà solo di Marche, ma cercherà di collegare tutta Italia con Grottammare e con le più belle realtà, le più belle personalità e le più belle della società marchigiana.

La Maratona sarà collegata infatti dal Museo Orto Botanico di Roma dalla mostra “L’impero dei Dinosauri”, organizzata dalla Sapienza e dalla APPI Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, con gli interventi della Prof.ssa Anna Giamborino, Presidentessa di APPI, e Davide Bonadonna, Paleoartista di fama internazionale.

Sarà collegati inoltre con la Sicilia,con Enna, con l’incredibile speaker Mary ragazza non vedente che si occupa di serie televisive e televisione.

Saremo collegati con Bologna, con un treno che porterà un gruppo di speaker da Bologna alla Calabria, per incontrare i tanti italiani in viaggio in occasione delle festività natalizie.

Una postazione inoltre sarà collegata dal camper di Radio Incredibile, presso Piazza Kursaal, per raccontare Il Natale di Grottammare.

Ricordiamo che la maratona radiofonica questa volta durerà “solamente” 12 ore dalle 12 alle 23.59.59 di sabato 18 dicembre.

Per seguire la maratona potete collegarvi in diretta live su Facebook,YouTube e su LinkedIn, mentre potete ascoltare tutti gli audio in podcast sul sito di Radio incredibile www.radioincredibile.com

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Radio incredibile con il patrocinio del comune di Grottammare.