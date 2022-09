Marchestorie a Pioraco: seconda giornata il 3 settembre

Marchestorie, il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa promosso dalla Regione Marche, entra nel vivo anche a Pioraco, con una serie di iniziative che si svolgeranno sabato 3 settembre.

Alle ore 21 presso il chiostro francescano (o presso il Polo Museale in caso di pioggia) si svolgerà un recital con testi e canti sacri dal titolo “La leggenda divina di Chiara e Francesco” a cura dell’Associazione Teatro delle foglie di Folignano e con la partecipazione di Eugenia Brega, Paolo Clementi e Patrizia Perozzi. Si tratta di uno spettacolo essenziale, senza orpelli, proprio per rispettare l’atmosfera intima e contemplativa in cui vissero Chiara e Francesco. Si tratta di due santi davvero rivoluzionari, lo furono, ma per fedeltà al Vangelo che li indusse, in tempi bui, a denunciare che la parola di Dio era stata dimenticata. Di tutto questo e di molto altro parla lo spettacolo, ma soprattutto di una enorme libertà mentale che dà pace interiore e allegria nel Cuore. Per questo ancora oggi la loro storia continua ad attrarre e affascinare.

Nel corso della giornata sono in programma una passeggiata naturalistica di Nordic Walking sul sentiero francescano (partenza alle ore 15,30 davanti all’Ufficio turistico, prenotazioni al numero 3482407754) e la presentazione del libro “I tarocchi raccontano un linguaggio universale” di Luisa Beni (Polo museale alle ore 18).

Per informazioni ed iscrizioni alle varie iniziative è attivo il numero 3442229927.

Dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30 ci sarà l’apertura straordinaria del Polo Museale cittadino (in via Antonino Pio) con visita guidata gratuita ai musei della carta, della filigrana, dei funghi e dei fossili.

La serie di manifestazioni si svolge grazie alla collaborazione tra Comune di Pioraco, Associazione Teatro delle foglie, Circolo Acli ASD Aps Oscar Romero, ASD La Torre Smeducci, Green Nordic Walking, U.S. Acli Marche, Associazione Pioraco Musei e Associazione Diversamente noi.