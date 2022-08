Marchestorie anche a Pioraco il 2, 3 e 4 settembre

Marchestorie, il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa, farà tappa anche a Pioraco, con una serie di iniziative che si svolgeranno nei giorni 2, 3 e 4 settembre.

Il festival promosso dall’assessorato alla cultura della Regione Marche, che si svolgerà in tanti comuni marchigiani fino al 18 settembre, coinvolgerà il territorio di Pioraco, grazie ad un progetto predisposto dall’amministrazione comunale insieme ad una serie di partner e collaboratori.

L’evento centrale della manifestazione sarà un recital con testi e canti sacri dal titolo “La leggenda divina di Chiara e Francesco” a cura dell’Associazione Teatro delle foglie di Folignano e con la partecipazione di Eugenia Brega, Paolo Clementi e Patrizia Perozzi. Si tratta di uno spettacolo essenziale, senza orpelli, proprio per rispettare l’atmosfera intima e contemplativa in cui vissero Chiara e Francesco. La loro lingua è il Vangelo, alla luce del quale si fecero carico delle ingiustizie sociali. Si tratta di due santi davvero rivoluzionari, lo furono, ma per fedeltà al Vangelo che li indusse, in tempi bui, a denunciare che la parola di Dio era stata dimenticata. Rivoluzionaria fu l’idea di una piccola comunità di persone che si guadagnavano da vivere lavorando con le proprie mani, al punto da mettere in crisi la società usuraia e opulenta del tempo. Di tutto questo e di molto altro parla lo spettacolo, ma soprattutto di una enorme libertà mentale che dà pace interiore e allegria nel Cuore. Per questo ancora oggi la loro storia continua ad attrarre e affascinare.

Il recital si svolgerà alle 21 di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre presso lo splendido chiostro francescano di Pioraco.

Per partecipare (l’ingresso è gratuito) occorre prenotare al numero 3442229927.

Oltre al recital sono previste altre iniziative collaterali come ad esempio due tour culturali con ingresso gratuito al polo museale cittadino e visita al centro storico ed alle chiese di Pioraco (domenica 4 settembre ore 10 e ore 16), lezioni e partite libere di scacchi (venerdì 2 e domenica 4 alle ore 17 presso il sempre presso il chiostro francescano di Pioraco), una passeggiata naturalistica di Nordic Walking sul sentiero francescano sabato 3 settembre ore 15,30), la presentazione del libro “I tarocchi raccontano un linguaggio universale” di Luisa Beni (polo museale, sabato 3 settembre ore 18).

Per informazioni ed iscrizioni alle varie iniziative è attivo il numero 3442229927.

Nello stesso fine settimana, per tutti coloro che parteciperanno agli eventi organizzati, sarà possibile partecipare ad un percorso cittadino attraverso le attività commerciali di Pioraco, per valorizzare in particolare i prodotti dell’enogastronomia.

L’iniziativa del 2, 3 e 4 settembre si svolge grazie alla collaborazione tra Comune di Pioraco, Associazione Teatro delle foglie, Circolo Acli ASD Aps Oscar Romero, ASD La Torre Smeducci, Green Nordic Walking, U.S. Acli Marche, Associazione Pioraco Musei e Associazione Diversamente noi.