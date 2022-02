Marco Morandi apre la stagione teatrale a Montelupone

Parte sabato 26 febbraio 2022 la stagione teatrale di Montelupone, dopo due anni di assenza. Sul palco del teatro Nicola degli Angeli, salirà alle 21,15 Marco Morandi col suo spettacolo “Nel nome del padre (storia di un figlio di)”, con lui altri tre musicisti Amendolara (tastiere), Menotti Minervini (basso) e Daniele Formica (batteria). Lo spettacolo è stato scritto insieme ad Augusto e Toni Fornari (quest’ultimo ne firma anche la regia). Presente, seppure in video, anche suo padre Gianni, reduce dal Festival di Sanremo. Sarà un viaggio musicale nella vita artistica e personale di Marco. Partendo da un’infanzia vissuta in una famiglia costantemente sotto i riflettori, passando per la ‘condizione’ di figlio d’arte, arrivando ai suoi 48 anni e una molteplice esperienza artistica alle spalle. Uno spettacolo fatto di aneddoti, incontri e canzoni dal vivo che proporrà brani che hanno segnato la storia della musica italiani.

Parlandone e facendone proprio uno spettacolo, risponde a tutti quelli che fanno sempre e ovunque la stessa domanda: “Com’è essere figlio di Gianni?” Lo show teatrale è un viaggio musicale nella sua vita artistica e personale, suonato dal vivo con una band di tre elementi (basso, tastiere e batteria). “Mi rendo conto – ha detto Marco Morandi in un’intervista – che comunque che dovunque io sia, anche quando vado in giro per concerti, la curiosità di sapere com’è mio padre, cosa si prova a essere suo figlio è grandissima e allora l’idea di rispondere con uno spettacolo era un modo divertente di “esorcizzare” il peso di essere ‘figlio di’ che naturalmente mi rende “una persona molto fortunata”.

Nello spettacolo c’è un momento dedicato a Rino Gaetano (da anni Marco canta nella Rino Gaetano Band), un monologo dedicato a Giorgio Gaber e una canzone di Lucio Dalla che Marco Morandi ha avuto la fortuna di conoscere. Momenti seri che si alternano con momenti di leggerezza.

