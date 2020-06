Mare, qualità delle acque nelle Marche eccellente

Le Marche continuano a registrare una qualità dei propri mari tendente all’eccellente.

“Acque con elevata trasparenza e dalla altissima qualità microbiologica pressoché ovunque, determinando una qualità Eccellente nel 96% dei casi e Buona nel restante 4%, con evidente miglioramento rispetto alla classificazione attribuita sulla base dell’ultimo quadriennio, che vede le acque marchigiane in classe Eccellente per l’80%, Buona per il 12%, Sufficiente e Scarsa per il 4% ciascuna”. E’ il biglietto da visita della acque di balneazione delle Marche, rilevato dall’Arpam che ha eseguito i controlli preliminari dal 6 al 14 maggio, in vista della stagione balneare, partita il 29 maggio e che si concluderà l’11 ottobre a parziale compensazione del ritardo per l’emergenza sanitaria. Anche le ultime campagne effettuate dalla Motonave “Blu” di Arpa Marche, spiega una nota, mostrano una situazione ambientale “decisamente buona”. Arpam continuerà a mettere a disposizione tutte le informazioni raccolte nel corso dei monitoraggi sul suo sito web e tramite l’App ufficiale dell’Agenzia “ARPA Marche”.