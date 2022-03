Markamè, presentazione ad Acqualagna di un libro avvincente

Domenica 13 marzo alle ore 16 nella chiesa della SS. Annunziata di Petriccio ad Acqualagna (PU) sarà presentato il romanzo d’esordio di Pierluigi Manzini: “Makramè”.

Il libro, avvincente e intenso, racconta le vicende di una piccola comunità, di esistenze solo in apparenza disgiunte, legate come sono anzi da trame che si intrecciano, nodi che si stringono, tradizioni che hanno radici profonde e perciò sopravvivono, non si dissolvono, partecipano e segnano la grande storia, e da questa sono segnate.

Saranno presenti l’autore, l’editore Simone Giaconi e Antonio Cencioni, presidente del Centro Culturale Mounier, che collabora nella realizzazione dell’evento.

Pierluigi Manzini è nato il 9 dicembre 1956 ad Acqualagna, dove vive. Sposato, con due figli, fa parte del Consiglio direttivo del Centro Culturale E. Mounier di Acqualagna.