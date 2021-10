Maurizio Battista a San Benedetto del Tronto il 23 ottobre

In seguito al decreto ministeriale del 27 settembre che regola le capienze all’interno dei teatri a partire dall’11 ottobre 2021, siamo lieti di confermare lo spettacolo di Maurizio Battista, che sarà in scena con lo show “Papà perché lo hai fatto?”, al Palariviera di San Benedetto del Tronto il 23 OTTOBRE 2021.

La data è il recupero dello show inizialmente programmato per il 28 febbraio 2020, posticipato in seguito al 28 aprile e all’8 ottobre 2020.

Per l’accesso nei teatri è necessario essere in possesso di Green Pass e mascherina.

Lo spettacolo è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Maurizio Battista ci guida in un percorso divertente nel quale pone a confronto continuamente i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo. Ogni uomo durante la propria vita si imbatte in decisioni da prendere e se si percorre un sentiero non se ne può percorrere un altro. Maurizio esplorerà per noi le scelte che ognuno si trova a dover affrontare rivelandoci gli aspetti più spiritosi che sono davanti ai nostri occhi, ma che grazie alla guida arguta del comico scoprono il loro lato più ridicolo.

PALARIVIERA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

23 OTTOBRE 2021 ORE 21,00

MAURIZIO BATTISTA

in Papà perchè lo hai fatto?