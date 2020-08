Maxi sequestro di droga in ex calzaturificio fermano

Un tempo era una rinomata attività del tessuto economico del fermano ma ultimamente è stata utilizzata con fini poco legali seppur molto redditizi.

I carabinieri del Norm della Compagnia di Fermo e della Stazione di Montegranaro hanno sequestrato oltre 20 kg di marijuana in un ex calzaturificio di Montegranaro. Lo stupefacente era riposto in alcuni scatoloni.

L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli disposti in occasione del Ferragosto. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Un risultato molto importante per questa operazione anche se resta indispensabile riuscire ad arrivare ai malviventi per sgominare quest’attività illecita connessa alla droga.