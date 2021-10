Mentuccia, Evangelisti e Smerilli: vittoria e podi in salsa marchigiana in Abruzzo

Successo esaltante in Abruzzo per la quinta edizione consecutiva del Trofeo GLS-Aspettando Lu Callarò per cicloamatori, gara a circuito su strada tra la zona industriale di Scerne di Pineto e la località di Torre San Rocco che ha visto la partecipazione di alcuni corridori e team di provenienza dalle Marche.

Il Team Go Fast del presidente Andrea Di Giuseppe, che ne ha curato l’organizzazione in maniera impeccabile e condivisa assieme all’Acsi Teramo, ha radunato un centinaio di corridori suddivisi in due partenze in base all’età.

Il circuito, particolarmente veloce, ha invitato il gruppo a tenere un ritmo decisamente alto nella prima partenza (over 45, seconda serie e gentlemen 2 di prima serie) senza lasciare scampo a un arrembante Ermanno Di Giosia (Fuorisella Bike) rimasto in avanscoperta da solo per diversi chilometri. Il battistrada si è arreso al gruppo all’ultima tornata dove Roberto Mentuccia (FD Steel) ha fatto valere il suo spunto veloce davanti a Andrea Evangelisti (Born to Win), Andrea Smerilli (Stella Bike), Maurizio Di Cintio (Ciclopazzi) e Giuseppe Di Giovannantonio (Team Go Fast).

Così il vincitore Roberto Mentuccia, da Marotta (Ancona) tra i plurivittoriosi di questo 2021: “Sapevo che la gara sarebbe finita in volata, per questo ho risparmiato il più possibile. Non è stato semplice riprendere confidenza con le corse, ho subito la frattura alla clavicola e alla costola rimediata purtroppo in vacanza nel Salento in bicicletta. Sono stato fermo 60 giorni ed è stato un miracolo tornare a gareggiare. Allo sprint ho anche rischiato alzando le braccia prima della linea del traguardo ma è andata bene. Questo successo ha un valore doppio e lo dedico a tutta la FD Steel di Porto Recanati del presidente Ettore Pierini”.

VINCITORI DI CATEGORIA “MARCHIGIANI”

Veterani 1: Luca Curti (Hair Gallery Cycling Team)

Gentleman 2: Roberto Mentuccia (FD Steel)

Supergentleman A: Andrea Smerilli (Stella Bike)

Veterani 2 seconda serie: Christian Ascolani (Cycling for All e Master)

Gentleman 1 seconda serie: Andrea Evangelisti (Born to Win)