Mercatino marchigiano : le eccellenze a Firenze. Promozione delle aziende e dei prodotti delle zone del cratere sismico

Appuntamento a Firenze con le eccellenze delle Marche in una importante mostra mercato organizzata da Confartigianato e Cna su iniziativa della Regione Marche in collaborazione con il Comune di Firenze.

Un intero week end, sabato 16 e domenica 17 ottobre, dedicato alla promozione delle aziende e dei prodotti delle zone del cratere. 40 le imprese presenti presso il centro Sandonato di Via Novoli con le eccellenze dell’artigianato, dei prodotti tipici e street food.

La Regione Marche sarà presente con un proprio stand per la promozione turistica del territorio, in particolare delle zone colpite dal sisma.

L’iniziativa mette in luce le competenze degli artigiani delle Marche, per valorizzare le bellezze e il saper fare della nostra terra con l’obiettivo di offrire una opportunità di promozione alle realtà artigiane ed enogastronomiche che avranno la possibilità di far conoscere ed apprezzare l’offerta qualitativa proposta.

Alla tappa fiorentina seguiranno altre iniziative analoghe in altre grandi città italiane.