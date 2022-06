Mercato Ancona, fatta per il centrocampista Prezioso del Francavilla

Comincia a muoversi in entrata l’Ancona che cerca rinforzi in vista della prossima stagione di serie C.

La Società comunica di aver sottoscritto il contratto preliminare del calciatore Mario Prezioso che da luglio si legherà al club fino a giugno 2024. Il centrocampista campano, classe 1996, cresciuto nel Napoli, arriva dalla Virtus Francavilla dove nella stagione scorsa ha collezionato 29 presenze e 2 reti. In precedenza ha avuto esperienze importanti in serie B con Carpi e Cosenza ed in serie C con le maglie di Bisceglie, Vibonese e Modena. Contestualmente la società ringrazia il portiere Michele Avella per la professionalità dimostrata durante l’anno e gli augura un sincero in bocca al lupo nelle fila della Virtus Francavilla.