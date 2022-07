Mercato Ancona, preso lo svincolato Emanuele Gatto

L’Ancona ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Emanuele Gatto, 27enne centrocampista torinese che – svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Sudtirol – si è legato al club biancorosso con un contratto di due anni. Gatto ha militato nelle ultime tre stagioni nel Sudtirol, totalizzando complessivamente 82 presenze nel campionato di serie C girone A. Nell’ultimo anno ha contribuito in maniera determinante alla prima storica promozione della squadra di Bolzano. Nato a Torino, l’11 agosto 1994, Emanuele Gatto (177 cm di altezza per 72 kg di peso forma) può essere impiegato in più ruoli del centrocampo: vertice basso di un ‘rombo’, mezz’ala o mediano. Cresciuto nel vivaio del Torino, Gatto ha militato anche con Lumezzane, Chievo, Cuneo, Santarcangelo.

