Mercato Ascoli, colpo Eramo dall’Entella

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ha raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per il trasferimento all’Ascoli a titolo definitivo del centrocampista Mirko Eramo. Il calciatore, di Acquaviva delle Fonti (BA), ha sottoscritto un contratto fino al 2022 e raggiungerà la squadra oggi pomeriggio nel ritiro toscano. Si tratta di un profilo di grande esperienza, avendo maturato quasi 270 presenze in Serie B con le maglie di Bari, Piacenza, Crotone, Empoli, Ternana, Trapani, Benevento ed Entella. Due i gettoni di presenza in massima serie con la Sampdoria.

L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto il neo bianconero Mirko Eramo, che vestirà la maglia n. 32.

Come operazioni secondarie la società bianconera munica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina le prestazioni sportive di Luca Ranieri. Nato il 23 aprile 1999 a La Spezia, Ranieri è un terzino sinistro, impiegato anche come difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile viola, club nel quale ha collezionato nella stagione in corso 3 presenze in Campionato e 2 in Coppa Italia. Per il difensore spezzino si tratta di un ritorno in Serie B dopo l’esperienza nelle file del Foggia nella s.s. 2018/19, conclusa con 29 presenze in campionato all’attivo. Punto fermo delle Nazionali giovanili dell’Italia, il 6 settembre scorso ha esordito nell’Under 21 di Nicolato, dal quale è stato impiegato 4 volte da titolare.

Infine ceduto a titolo temporaneo al Crotone di Alberto Gerbo