Mercato Ascoli, preso l’attaccante Tsadjout dal Milan

Ancora un colpo di mercato dell’Ascoli Calcio che comunica di aver acquisito dall’AC Milan, a titolo temporaneo con opzione e contro opzione, le prestazioni sportive dell’attaccante Frank Tsadjout.

Nato a Perugia il 28 luglio 1999, Tsadjout ha doppia cittadinanza, italiana e camerunense, è cresciuto nel settore giovanile del Milan ed è reduce da una prima parte di campionato nelle file del Pordenone, squadra con cui ha collezionato 16 presenze realizzando un gol nel match contro il Monza nella 6^ giornata di campionato. In precedenza ha vestito per un anno e mezzo la maglia dello Sporting Charleroi nella massima serie belga e per sei mesi quella del Cittadella in B collezionando 33 presenze (playoff compresi), 3 gol e 4 assist.

A Frank, che vestirà la maglia bianconera n. 74, il caloroso benvenuto dell’Ascoli Calcio.