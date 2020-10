Mercato Ascoli, ultima giornata: Kragl il colpo

Ascoli molto attivo dell’ultima sessione di calciomercato tra arrivi e cessioni alla corte di Bertotto.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo temporaneo dal Benevento dell’esterno sinistro Oliver Kragl, classe ’90, nato in Germania a Wolfsburg.

E’ reduce dall’esperienza con la maglia del Benevento, con cui ha realizzato 5 reti e 8 assist in 28 presenze. Ha vestito in precedenza le casacche di Foggia, Crotone, Frosinone, Ried, Babelsberg, Germania Halberstadt, Eintracht Braunschweig II, Eintracht Braunschweig e Wolfsburg U19. In carriera conta 376 presenze, 61 gol e 55 assist.

Non solo però. Arriva anche Lubomir Tupta, attaccante slovacco nato il 27 marzo 1998 a Presov.

Ha vestito per cinque stagioni fra Serie A e B la maglia dell’Hellas; negli ultimi sei mesi della s.s. 2019/20 ha militato nelle file del Wisla Cracovia (10 presenze, 1 gol e 1 assist).

Dal punto di vista cessioni Semeraro va alla Cavese, Rosseti al Como mentre D’Agostino parte in direzione Olbia.