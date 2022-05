Potrebbe essere un’estate di rivoluzione quella che aspetta il mondo dell’Ancona Calcio.

Andrea Delcarro. Il centrocampista non rimarrà ad Ancona per una precisa scelta tecnica. Cose che succedono nel calcio ma visto il rapporto che si era creato, per la tifoseria sarà una vera doccia gelata. Al numero otto la decisione, così come ad altri, è stata comunicata nei giorni scorsi. Il contratto è in scadenza, dal primo luglio sarà libero di accasarsi altrove.

Per il momento, sicuri di rimanere, sono soltanto l’attaccante Moretti e il centrocampista D’Eramo. Gli altri uomini, anche quelli sotto contratto (Avella, Iotti, Faggioli e Rolfini), davanti ad offerte serie saranno lasciati partire.