Mercato immobiliare a due velocità nelle Marche

Nel terzo trimestre 2021 il mercato immobiliare marchigiano si muove a due velocità con i costi delle abitazioni in vendita in leggera flessione e quelli di affitto in aumento. Queste sono le principali evidenze dell’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it), il portale immobiliare leader in Italia. Da luglio a settembre 2021, i prezzi richiesti da chi vende casa in regione sono diminuiti dello 0,9% attestandosi su una media di 1.686 euro/mq mentre quelli delle case in affitto, a fronte di un aumento del 2% nel trimestre, sono saliti a 7,9 euro/mq.

Spostando la lente sui capoluoghi di provincia, per quanto riguarda il comparto delle compravendite si evidenzia una chiara differenza tra l’andamento delle città, generalmente positivo, e quello delle province, negativo. Ad emergere è la città di Fermo dove l’aumento trimestrale è stato il più significativo (+4%). Pesaro si conferma la città più cara in cui acquistare casa (2.326 euro/mq) con un rialzo pari all’1%.

Sul fronte degli affitti, invece, nella regione il trend è al rialzo ed è confermato da città come Ascoli Piceno dove si guadagnano ben 7,5% nel trimestre, o le province di Fermo, dove si registra un aumento del 10,8%, e quella di Macerata che, oltre ad essere la più cara in assoluto con i suoi 10,2 euro al metro quadro, guadagna anche 9,4 punti percentuali. Uniche eccezioni il comune di Ancona e quello di Urbino, che perdono il 2,2% e il 2,8% rispettivamente. Pesaro la città più cara, 9,2 euro al metro quadro, vede i prezzi delle locazioni in rialzo dell’1%.

Immobiliare.it