Minacce e porto abusivo d’armi, denunciato uomo ad Ancona

Intorno alle ore 23:00 gli uomini della Questura sono intervenuti nei pressi di piazza Rosselli in quanto personale di un hotel della zona riferiva di essere stato minacciato da una persona con un coltello. Agli operatori veniva fornita la descrizione del soggetto reo delle minacce come un giovane vestito di scuro con al seguito un trolley. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti intercettavano subito l’uomo nella zona, mentre i dipendenti della struttura ricettiva confermavano il tutto. Nello specifico il soggetto aveva dapprima chiesto loro informazioni sulla struttura e subito dopo minacciava i due dipendenti estraendo un coltello. Una volta rintracciato l’uomo, italiano di circa 35 anni, questo veniva immediatamente identificato e perquisito. L’esito della perquisizione effettuata dava esito positivo in quanto il soggetto veniva trovato in possesso di un coltello nascosto all’altezza della cintola dei pantaloni. In particolare si trattava di un coltello da cucina seghettato della lunghezza di 21,5 cm con lama di 11 cm che veniva immediatamente sequestrato. Questo veniva denunciato in stato di libertà per minacce aggravate ai sensi dell’art. 612 c.p. e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ai sensi dell’art. 4 D.L. 110/75. Nelle ore immediatamente successive all’episodio il Questore di Ancona è immediatamente intervenuto, emettendo nei confronti del soggetto, socialmente pericoloso ed in grado di minare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno per 3 anni nel territorio del Comune di Ancona.