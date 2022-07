Minaccia uso acido dopo lite con il partner, intervento Polizia ad Ancona

Poco dopo la mezzanotte di oggi, nel quartiere centro una Volante interveniva a supporto di personale sanitario per ausilio a persona in difficoltà.

In strada i poliziotti identificavano il richiedente dell’intervento che segnalava come poche ore prima avesse litigato con il proprio partner e che quest’ultimo si era chiuso in camera con affianco al letto una bottiglia di acido muriatico minacciando chiunque entrasse di gettarglielo addosso. Gli agenti hanno dunque fatto accesso in casa constatando che tutto risultava in perfetto ordine e trovando la persona in questione che dormiva, con accanto al letto una bottiglia di disgorgante sigillata. Svegliato il soggetto, lo stesso negava di avere intenzione di farne alcun un uso improprio.

Gli agenti operanti lasciavano dunque l’abitazione, dopo avere fatto intervenire il personale medico per gli aspetti di competenza.