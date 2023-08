Modena-Ascoli, Viali: Miglioramenti rispetto alla scorsa gara

Questo il commento di Mister Viali al termine di Modena-Ascoli persa dai bianconeri in Emilia.

“Siamo partiti bene, col piglio giusto, le due occasioni del Modena le abbiamo regalate noi su errori tecnici. Nel secondo tempo abbiamo fatto quasi tutto noi, abbiamo subìto gol quando avevamo la partita in mano; la squadra mi è piaciuta per coraggio e determinazione, un passo avanti per atteggiamento rispetto al match di Cosenza. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico e tattico perché nel primo tempo non abbiamo sfruttato qualche superiorità numerica”.

Una sconfitta che certifica un momento difficile in casa bianconera con un inizio negativo di stagione.