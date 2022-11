Moie, presentazione del “Manifesto Radical Grezzo” di Piero Massimo Macchini

Venerdì 2 dicembre alle ore 21 avrà luogo la presentazione/spettacolo dell’ultimo libro di Piero Massimo Macchini “Manifesto Radical Grezzo” presso la Biblioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati Spontini (AN), in occasione del 15° compleanno della suddetta.

Manifesto Radical Grezzo è il terzo libro della “Trilogia di Provincia”, insieme a Piacere, Provincialotto e “La gente mormorano”, in cui l’artista marchigiano indaga i vizi e le virtù della “marchigianità”.

Dopo il successo dei primi due, questo è il libro della maturità che contiene una approfondita indagine della società a cui lo scrittore concede soluzioni bizzarre e stravaganti.

Dopo aver coinvolto nei precedenti progetti letterari autorevoli esponenti del mondo culturale, quali il filosofo Cesare Catà, il poeta Giò Evan e il conduttore Max Giusti, questa volta è l’affermato scrittore Angelo Ferracuti a concedere una postfazione al libro.

Prosegue inoltre il sodalizio culturale con Matteo Berdini, autore televisivo, che per il “Manifesto Radical Grezzo” ha tentato di trascrivere in un italiano corretto i pensieri dell’autore.

L’autore Piero Massimo Macchini spazia con disinvoltura dal teatro di strada al cinema, passando per il teatro comico alla tv e dal web alla radio. Propone una media annua di 200 live e più di 150 video nei suoi canali social. Nel corso della sua carriera si è esibito in tutti i 5 continenti portando i suoi spettacoli di Visual Comedy.

