Molesta gli avventori di un bar e si scaglia contro gli agenti di Polizia

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia, impegnato nei servizi di controllo del territorio intensificati, su disposizione del Questore di Ancona, in occasione delle festività natalizie, si recava presso un bar sito in questo Foro Annonario poichè veniva segnalata una persona che molestava gli avventori del locale.

Gli agenti, giunti sul posto, notavano l’uomo abbastanza agitato e lo fermavano per identificarlo ma questi fin da subito opponeva ostilità al controllo dei poliziotti cominciando a proferire epiteti offensivi ed ingiuriosi, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tenendo in mano anche delle bottiglie di birra. Lo stesso, tra l’altro, risultava privo del D.P.I. prevista dalla normativa corrente inerente le misure di prevenzione al fine di prevenire lo sviluppo della pandemia Covid 19.

Gli agenti, a quel punto, stante anche le persone presenti al Foro e per evitare ulteriori situazioni di pericolo, conducevano l’uomo, che continuava ad agitarsi anche all’interno del veicolo, presso gli uffici del Commissariato

Il comportamento agitato, aggressivo ed offensivo proseguiva anche all’interno del Commissariato, ove si scagliava contro gli agenti. Dopo tali comportamenti, i poliziotti riuscivano a placare l’uomo che alla fine riferiva le proprie generalità e risultava essere un 36enne di Senigallia.

L’uomo comunque veniva sottoposto a tutti i necessari accertamenti e comunque successivamente proseguiva ad inveire e minacciare gli agenti.

Alla luce dei comportamenti minacciosi ed offensivi, nonché delle altre condotte tenute sia in occasione dell’intervento al Foro Annonario che all’interno degli uffici del Commissariato, l’uomo veniva indagato in stato di libertà , tra l’altro, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché oltraggio ed anche lesioni poichè, di seguito alle condotte poste in atto dal soggetto, uno degli agenti doveva ricorrere alle cure mediche.

Inoltre, il soggetto veniva sanzionato per la violazione della vigente normativa inerente le misure di prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 e veniva avviato il procedimento per l’applicazione, da parte del Questore di Ancona, della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane ed in particolare ai locali pubblici.

