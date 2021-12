Mondiale per Club 2021, i match della Cucine Lube Civitanova su Sky Sport, Now, Volleyballworld.tv e Radio Arancia

Le partite della Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in live streaming su Now e su Volleyballworld.tv, ma si potranno seguire anche sulle frequenze di Radio Arancia Network (FM e App dedicata)

Si profila una copertura televisiva e radiofonica eccellente della manifestazione iridata in Brasile al via il 7 dicembre. Il palinsesto di Sky Sport, tramite i canali Sky Sport Arena e Sky Sport Action, e di Now comprenderà le partite di Civitanova e Trento nei rispettivi gironi, per poi trasmettere anche la Fase Finale dell’evento. Le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con commento tecnico di Andrea Zorzi.

La piattaforma Volleyballworld.tv trasmetterà tutti i match della kermesse con commento in lingua inglese.

Diretta Radio Arancia Network di tutti i match della Cucine Lube Civitanova con la voce del giornalista Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Programma Pool A (Cucine Lube Civitanova, Funvic Taubaté e UPCN San Juan)

(orari italiani):

Martedì 7 dicembre 2021

Ore 22 Funvic Taubaté-UPCN San Juan

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 8 dicembre 2021

Ore 21 Cucine Lube Civitanova – UPCN San Juan

Diretta Sky Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia

Giovedì 9 dicembre 2021

Ore 21 Cucine Lube Civitanova – Funvic Taubaté

Diretta Sky Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia

Venerdì 10 dicembre 2021

Ore 21: semifinale 1

Diretta Sky Sport e Volleyballworld.tv

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 00.30: semifinale 2

Diretta Sky Sport, Volleyballworld.tv

Ore 21: finale per il terzo posto

Diretta Sky Sport, Volleyballworld.tv

Domenica 12 dicembre 2021

Ore 00.30: Finale per il titolo Mondiale 2021

Diretta Sky Sport e Volleyballworld.tv