Monsano Folk Festival: i concerti in programma

Il Monsano Folk Festival (Rassegna internazionale e itinerante di Musica popolare originale e di revival) voluto dal Comune di Monsano, con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche, il patrocinio della Fondazione Pergolesi Spontini, e con il contributo della Libreria Gira&Volta e delle Famiglie Costarelli e Cecchini, curato dal Centro Tradizioni Popolari, si aprirà a Polverigi (domenica 31 Luglio) e si chiuderà a Monsano (giovedì 18 Agosto). L’edizione del Festival 2022 sarà all’insegna dell’AedOttantaCanta e sarà una edizione straordinaria per gli ottanta anni di Gastone Pietrucci, leader e “voce” de La Macina, nonché ideatore e direttore artistico dello stesso.

Il Festival toccherà oltre Monsano, anche Morro d’Alba. Maiolati Spontini, Serra de’ Conti, Polverigi Ancona, Jesi, Camerata Picena e Montegiorgio (nel fermano). Il Festival è gemellato con Civitella Alfedena Folk Festival (AQ) e da quest’anno anche con il World Land Festival della Musica e della cultura dal mondo.

Il Monsano Folk Festival, si caratterizza, nel vasto panorama italiano, per la sua particolare formula di rapporto, di scambio, di confronto – “scontro”, tra la musica originale degli autentici portatori della tradizione e quella dei vari gruppi ed interpreti del folk-revival, in un accostamento di pari dignità, di notevole interesse e di grande valore scientifico.

Il Festival si inaugurerà, domenica 31 luglio a POLVERIGI, nel Chiostro di Villa “Nappi”, alle ore 21,45, con il Duo romano SUSANNA BUFFA & LUDOVICA VALORI, in Suoni da buio (Canti popolari di donne che resistono).

Sabato 6 agosto a MONSANO, nella tradizionale e teatrale piazza dei Caduti, sempre alle ore 21,45, l’evento clou di tutto il Festival. Il ritorno, dopo ben 23 anni di MACINA-GANG, e del loro trionfale Nel tempo e oltre cantando, con la loro anticipazione del nuovo, grande progetto musicale, tra questi due “storici” gruppi del folk e del rock italiani.

A MAIOLATI SPONTINI, un altro interessante Concerto de LA MACINA, Vene il sabato e vene il venere…, 40, in occasione dei quaranta anni di pubblicazione di questo suo primo “storico” cd (Premio della Critica Discografica Italiana, 1982).

L’altro appuntamento monsanese, che chiuderà il Festival, giovedì 18 agosto, sarà sempre a MONSANO (Piazza dei Caduti, ore 21,45) con LA MACINA e lo SPERIMENTALE TEATRO A, che insieme alla partecipazione straordinaria di tanti amici, ricorderanno con “rossoSimona”, una cara, indimenticabile amica che ci ha lasciati, Simona Stronati, alla quale è dedicato il nuovo fascicolo della Collana Foglie d’Album.

Completano il Cartellone: LA MACINA a MONTEGIORGIO, l’unico comune nel fermano (martedì 2 agosto), il toscano RICCARDO TESI, con il suo famoso organetto diatonico a MAIOLATI SPONTINI (giovedì 4 agosto), la WORLD LAND ORCHESTRA a MORRO D’ALBA (domenica 7 agosto), il TRIO MACINA (Gastone Pietrucci, Adriano Taborro e Marco Gigli,) nell’Anfiteatro “Arco dei Angeli” della frazione VARANO DI ANCONA (giovedì 11 agosto); gli ONEIRC FOLK a SERRA DE’ CONTI (venerdì 12 agosto), e il Trio GASTONE PIETRUCCI, MARCO GIGLI con l’argentina LAURITA PERGOLESI, al CASSERO DI CAMERATA PICENA (sabato 13 agosto) e GASTONE PIETRUCCI con MARCO GIGLI, in un concerto acustico, nella Libreria “Gira&Volta” di JESI.

Tutti i concerti del Festival sono a ingresso gratuito, ad eccezione del Concerto-Cena di giovedì 11 agosto.

Qui di seguito il Programma sintetico:

37° MONSANO FOLK FESTIVAL 2022

Rassegna internazionale e itinerante di Musica originale e di Revival

AedoOttantaCanta

Edizione straordinaria del Festival per gli ottanta anni

di Gastone Pietrucci leader e voce de La Macina.

PROGRAMMA

POLVERIGI (An) – domenica 31 luglio, Chiostro “Villa Nappi”, ore 21,45

Concerto Inaugurazione Festival – SUSANNA BUFFA e LUDOVICA VALORI in Suoni dal buio (Canti popolari di donne che resistono)

MONTEGIORGIO (FM) – martedì 2 agosto, Frazione Monteverde (Largo Cifola), ore 21,45

Concerto Grande della Sera – LA MACINA, Nel canto la memoria. Concerto per i ventuno anni di Mario Cifola, partigiano *

MAIOLATI SPONTINI (An) – giovedì 4 agosto, Casa Franco e Daniela Cecchini, Via Massarella n. 16, ore 18,30

Concerto-Familiare del Tramonto – RICCARDO TESI, La magia dell’organetto e la poetica della memoria. Con la partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci, Marco Gigli, e Allì Caracciolo. *

Attenzione. Per prenotazioni (sino a esaurimento posti disponibili) telefonare a: La Macina: 07314263 /(Giorgio) 3356444547. Posteggiare la macchina nel parcheggio avanti al Comune e arrivare a piedi fino alla casa in fondo a via Massarella, 16. Portare una stuoia o altro per sedere sul prato. Dopo il concerto è possibile cenare in paese nei ristoranti convenzionati di Maiolati: Libero Arbitrio | Party Uptown

MONSANO (An) – sabato 6 agosto, Piazza dei Caduti, ore 21,45

Concerto Grande della Sera -MACINA-GANG – Nel tempo e oltre cantando n. 2. Anticipazione del nuovo Progetto tra i due gruppi “storici” del folk e del rock italiano *

MORRO D’ALBA (An) – domenica 7 agosto, Piazza Barcaroli, ore 21,45

Concerto Grande della Ser a-WORLD LAND ORCHESTRA, Musica popolare dal Mondo.

ANCONA – giovedì 11 agosto, Frazione VARANO, Anfiteatro “Arco dei Angeli”, ore 18,30

Concerto del Tramonto – CONCERTO-CENA CON MACINA TRIO, Solo per Voce e chitarrE (Gastone Pietrucci Adriano Taborro-Marco Gigli)- Con la partecipazione straordinaria di Liana De Gregorio Scarabicchi, voce recitante .Serata dedicata a Francesco Scarabicchi, poeta – Cena € 35,00 – Prenotazioni: Ettore 3472288088 *

SERRA DE’ CONTI (An) – venerdì 12 agosto, Piazza Gramsci, ore 21,45

ONEIRIC FOLK, Pop & Popular Things con l’amichevole partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci

CAMERATA PICENA (An) – sabato 13 agosto, Frazione Cassero, Casale Costarelli, Viale del Castello, 5- Ore 19,30

Concerto Familiare del Tramonto – GASTONE PIETRUCCI – MARCO GIGLI – LAURITA PERGOLESI, Io, Marco e Laurita. Tre mondi musicali a confronto. Alla “radiosa presenza” di Gianfranco Costarelli, con l’amichevole partecipazione straordinaria di Riccardo Bottegal. *

Attenzione. Per prenotazioni (sino a esaurimento posti disponibili) telefonare a: La Macina: 07314263 /(Giorgio) 3356444547.

MAIOLATI SPONTINI (An) – domenica 14 agosto, Parco Colle Celeste, ore 21, 45

Concerto Grande della Sera- LA MACINA in Vene il sabado e vene il venere…40 (Per i quaranta anni di pubblicazione dello storico, primo disco de La Macina, Premio della Critica Discografica Italiana 1982).

JESI – martedì 16 agosto, Libreria Gira&Volta, Via Pergolesi n. 22, ore 19,00

ConcertoPoetico-Musicale Incontro del Tramonto – IA MACINA E I POETI* Dante, Pier Paolo Pasolini e i poeti marchigiani musicati e interpretati da La Macina per solo voce e chiyatta. Con la partecipazione straordinaria di Milena Gregori, voce recitante

Per prenotazioni per soli 25 “spettatori-testimoni”: Libreria: 0731204853

MONSANO (An) – giovedì 18 agosto, Piazza dei Caduti – ore 21,45

Concerto di Chiusura del Ricordo e della Memoria – LA MACINA & LO SPERIMENTALE TEATRO A, – “rossoSIMONA”. Nel ricordo di Simona Stronati. con la partecipazione straordinaria di Emma Montanari-Filippo Paolasini e Laurita Pergolesi e con Giorgio Cellinese, Nadia Pirani Orazi, Silvana Massi Bastari. Presentazione dell’edizione speciale del fascicolo della Collana Foglie d’Album (a cura di Gastone Pietrucci). Regia: Allì Caracciolo

* In esclusiva per il Monsano Folk Festival