Monte Catria, il paradiso dello sci marchigiano. Da sabato impianti aperti

FRONTONE _ La montagna colorata di bianco, stazione sciistica completamente rinnovata, numerosi e variegati servizi: è tutto pronto nel comprensorio sciistico del Catria, la cima più alta della provincia pesarese, per accogliere appassionati degli sport invernali e della montagna. Un vero e proprio paradiso!

Dopo la neve dei giorni scorsi, oltre 40 centimetri, e il grande lavoro per preparare al meglio il comprensorio, grazie anche all’utilizzo del nuovo gatto delle nevi con il verricello, da sabato 15 a lunedì 17, il monte Catria spalancherà le porte per tre giorni all’insegna del divertimento e del relax.

Tante le novità, per una stazione sempre più moderna e accogliente: dalla seggiovia triposto a quella quadriposto, che nell’occasione sarà inaugurata, sei nuove piste per un totale di ben 12 chilometri, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico. Sarà disponibile inoltre la cabinovia in funzione dall’anno scorso, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri, che permette in tutta comodità, senza utilizzare l’auto di salire in quota. Dove ad accogliere gli ospiti c’è il rifugio Cotaline 1400, con bar, ristorante nel quale degustare squisite specialità enogastronomiche, camere da letto e un ampissimo solarium rinnovato, con oltre 300 posti.

E per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. E’ suddiviso in tre zone: area Baby; area Junior & Senior; Tubbyng.

Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni.

L’apertura della cabinovia, della seggiovia triposto Cotaline e della quadriposto Travarco sabato è in programma alle 8.45. Divertimento assicurato!

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornato: pagina Facebook Funivie Monte Catria; montecatira.com.