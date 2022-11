Montegiorgio, Venerdì 4 novembre presentazione del libro di Gioj Toscanelli

Venerdì 4 novembre alle ore 21:30, nella splendida cornice del Cineteatro Manzoni di Montegiorgio (FM), si terrà la presentazione del libro di Gioj Toscanelli “La guerra di Auran” (Giaconi Editore). Si tratta del primo volume di una saga fantasy che richiama nei luoghi e nelle usanze dei personaggi la terra di Marca: in un posto fuori dal mondo, dove la magia è stata bandita per sempre, sta per esplodere un immane conflitto. Max Van Holden è un tiratore scelto, arruolato nell’esercito aureano. Una volta terminata l’istruzione militare, il ragazzo viene inviato in missione a Skalaks, poiché la sua formidabile balestra di grafinium è un’arma da tiro di sua creazione. Ma l’Impero è sull’orlo di una nuova guerra fratricida a causa di regicidi, tradimenti, complotti e promesse di matrimoni non mantenute. Per di più c’è la minaccia di Severed (l’Uomo Nero) che incombe sul Continente.

L’evento, corredato da intermezzi musicali, vedrà la partecipazione dell’autore, dell’editore Simone Giaconi, dell’assessore alla Cultura Michela Vita e sarà condotto da Francesca Travaglini.

Gioj Toscanelli, nato a Fermo il 23 agosto del 1983, è cantante, attore e romanziere. Vive da sempre a Montegiorgio con la sua famiglia.

