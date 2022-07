Montelago Celtic Festival valorizza il territorio

Attenzione al territorio valorizzando chi nel territorio ci vive e produce i prelibati piatti che fanno delle Marche un’eccellenza: anche questo è Montelago Celtic Festival. Ecco allora che una nuova vivanda dallo scrocchio magico fa capolino: Montelago chips, dell’azienda AgriColfiorito di Serravalle di Chienti (Mc). Una golosità che si aggiunge all’Idromele Montelago, a fermentazione naturale, al sapore di luppolo, dell’azienda agricola Le Torri di Potenza Picena (Mc), e alla linea di birra dedicata al Festival, la Montelago Beer, del birrificio “Il Mastio” di Urbisaglia (Mc).

Il festival folk celtico più famoso d’Italia in questa 19ª edizione offre un menù variegato dove mettere in mostra (e nel palato) la tradizione enogastronomica maceratese e marchigiana. Sono decine le aziende agricole locali, affiancate da 90 stand di produttori artigianali, protagoniste all’evento del 4, 5 e 6 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti (Mc).

Dalla macelleria al fruttivendolo, dal fornaio al salumiere, una grande tavola dai sapori autentici con Cantine Belisario di Matelica, i birrifici artigianali Malaripe di Ripe San Ginesio e Il Mastio di Urbisaglia, distilleria Varnelli di Muccia, Pro Loco di Piediripa di Macerata (cucina tradizionale marchigiana), Fabric di Macerata (produzione artigianale hamburger), aziende agricole Troiani e Calabrò di Visso e Maggi e Vecchioni di Serrapetrona (produzione biologica carni), salumificio Properzi Franco di Colmurano (norcineria artigianale), azienda agricola Grasselli Antonella di Sarnano (produzione cerealicola), Stigma di Ripe San Ginesio (produzione e vendita zafferano), Yamo di Tolentino (produzione artigianale pizze), Pizzeria del Centro di San Benedetto del Tronto (frittura marchigiana), azienda agricola Bravi Enrico di Montecassiano (coltivazione e vendita frutta e verdura), Idee Golose di Macerata e Bar Montebovi di Visso (produzione artigianale gelati), Bar Sibilla di Visso e Caffè Babini di Montecosaro (caffetteria e bar). In tema celtico, non mancheranno, per gli appassionati, gli amati laboratori sulla cucina gallica e tradizionale irlandese a cura di Galee Sibilline (Fm). A disposizione dei partecipanti camping attrezzato, area camper, tende, zone riservate ai biker e alle famiglie con bambini. Un evento che si estende su 60 ettari di campeggio, con 2 mega tensostrutture che assicurano relax e ombra, per quello che a tutti gli effetti è diventato il caso italiano più virtuoso di expo rurale esperienziale. Montelago Celtic Festival è un evento firmato La Catasta e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti (Mc), Cosmari, Contram, Università di Camerino, Protezione Civile e Croce Rossa.

Info e prevendita: www.montelagocelticfestival.it