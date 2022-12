Montelupone, il 25 dicembre arriva con Babbo Natale in piazza

Babbo Natale arriva in piazza a Montelupone dove la mattina del 25 dicembre alle 11.30 aspetterà grandi e piccini per consegnare i pacchi regalo.

Una bella occasione, pensata e organizzata dall’Associazione Amici della Filarmonica, patrocinata dal Comune di Montelupone, per scambiarsi gli auguri e vivere questo momento di festa condividendolo nel cuore del borgo in un clima di gioia. I genitori potranno consegnare le letterine ai folletti il 23 dicembre dalle 21 alle 22 nella chiesa della Pietà in piazza del Comune così da aiutare Babbo Natale nella consegna dei pacchi regalo. Ci sarà anche la possibilità di scattare qualche foto e scartare i doni direttamente sotto al grande albero addobbato in piazza per rivivere finalmente insieme il momento più magico dell’anno.