Montelupone, il sindaco invita la cittadinanza a destinare il 5X1000 al Comune

Montelupone – Con la denuncia dei redditi (730-Cud/Unico) i cittadini anche quest’anno possono destinare il 5 per mille dell’imposta Irpef al Comune di residenza, una scelta che servirà a finanziare e sostenere le attività e i servizi alla persona del territorio.

Basta una firma sulla dichiarazione dei redditi, il 5×1000 non comporta nessun aumento di tasse e non sostituisce l’8×1000: “Si tratta di un’occasione importante per far rimanere una parte delle imposte nel proprio Comune a disposizione della propria comunità – è l’invito del sindaco di Montelupone Rolando Pecora – Non si pagheranno tasse in più, ma una quota delle imposte, che andrà comunque allo Stato, piuttosto che finire nelle casse statali, sarà destinata ai Servizi Sociali del Comune. Basta firmare nel riquadro che riporta la scritta Attività Sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. In un momento come questo ognuno di noi può dare il proprio contributo a sostegno della comunità per il suo bene. Quanto destinato poi sarà reinvestito per progetti e servizi a disposizione di tutta la cittadinanza”.

