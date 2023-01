Montelupone, in scena a teatro Corinne Clery

Corinne Clery e Francesco Branchetti sono gli attesi divertenti e commoventi protagonisti del “Diario di Adamo ed Eva” l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain nella traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso. Toccherà a loro inaugurare la ricca stagione teatrale di Montelupone, venerdì 13 gennaio alle ore 21.15 al teatro Nicola degli Angeli (info 0733224911 o 07332249319 dalle ore 9 alle 13).

Accanto a loro sul palco ci saranno anche Giorgia Battistoni e Mario Biondino nello spettacolo la cui regia è curata da Francesco Branchetti, con le musiche di Pino Cangialosi. “Mark Twain, attingendo al mito della Creazione – spiega Francesco Branchetti – narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi”. È l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain

APERTURA BIGLIETTERIA NEI GIORNI DI SPETTACOLO

Spettacolo serale dalle 18,30

Spettacolo pomeridiano dalle 15,30

Biglietto

Spettacoli del 13/01, 18/02, 09/03 e 28/04:

Intero € 20,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 15,00

Spettacoli del 12/02 e 05/03:

Intero € 10,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 8,00

Abbonamento (valido per tutti i 6 spettacoli)

Intero € 80,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 65,00