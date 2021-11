Mostra “TRE ASSI”, Galleria Papini – Ancona

L’Associazione culturale Galleria Papini ha il piacere di inaugurare la mostra d’arte “TRE ASSI” con le opere di CARLO CECCHI, BRUNO MANGIATERRA E ROCCO NATALE sabato 6 novembre 2021.

La presentazione sarà a cura di Gianfranco Ferlisi e si terrà alle ore 17.30 presso lo showroom di Vittoria Ribighini in via della Catena 2.

La mostra sarà visitabile presso lo spazio espositivo della Galleria Papini dalle ore 18.

Tre assi (+ uno)

(estratto dal testo di Gianfranco Ferlisi )

“Stay tuned: sul tavolo non vedi un semplice tris d’assi, c’è molto di più. Carlo Cecchi, Bruno Mangiaterra e Rocco Natale sono i tre assi nella Galleria Papini di Ancona, impegnati in una mano vincente. Le carte girano al meglio (ma anche le sculture) e si crea così un intreccio compiuto e complementare con l’altro protagonista perfetto: la storica galleria che li ospita.

L’asso di quadri della pittura e dei doppi sensi è Carlo Cecchi: la sua rivelazione ci regala il seme dell’arte, col suo bagaglio segreto di disegno e colore. Occorre cominciare a capire la sua opera, innanzitutto, dal gesto antico e attuale della china che si rapprende, sulla carta, al primo tocco: sta qui l’inizio di tutto perché è qui che si accende l’idea e l’emozione. (…)

Bruno Mangiaterra, in una pittura post concettuale, post analitica e, anzi, densamente speculativa. Bruno è un grande artista e un grande uomo: un vero asso di cuori. La finitezza e la politezza accurata delle sue opere ci mostrano tutta la sua capacità di praticare l’avventura espressiva come pensiero generatore di immagini.

(…) L’asso di fiori è Rocco Natale, per i quale devo chiedere scusa a chi mi legge se pretendo un’attività immaginativa supplementare: con le sue sculture ci addentriamo tra archetipi memorialmente ascendenti, che rimandano ad esplorazioni in anfratti espressivi, scandagliati con una caparbietà estetica stupefacente: solo così la scultura si trasformerà in sostanza distante dalla grecità, in una identità data da forme cresciute nell’interiorità.”

Vernissage sabato 6 novembre 2021

Presentazione ore 17.30 Showroom VITTORIA RIBIGHINI, via della Catena 2, Ancona

Mostra ore 18.00 Associazione culturale GALLERIA PAPINI, via Bernabei 39, Ancona

Dal 6 novembre al 21 novembre 2021 | | Orario 17.30 – 19.30

www.galleriapapini.it