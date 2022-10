Motta di Livenza sulla strada della Videx Yuasa Grottazzolina

Videx Yuasa Grottazzolina con le valigie pronte, direzione San Donà di Piave.

Seconda trasferta consecutiva per Vecchi e compagni, la quinta giornata di andata della Serie A2 Credem Banca porta la compagine grottese in terra veneta al cospetto di uno degli attuali fanalini di coda del torneo. Quattro sconfitte in altrettante gare per il sodalizio biancoverde hanno fin qui fruttato due punti, l’ultimo dei quali rimediato domenica scorsa in casa della Consar RCM Ravenna al termine di un match molto acceso e tirato. Un 2-3 che è costato a coach Lorizio una squalifica di quattro turni a rendere ancor più complicato l’avvio di campionato dei veneti.

Una classifica che tuttavia non permette di sottovalutare un roster rinnovato grazie agli innesti in cabina di regia di Bellanova, scuola Modena Volley, e Partenio, a comporre col nazionale estone Kordaz una diagonale di tutto rispetto, con Fusaro, anche lui dalla Superlega, ad arricchire la batteria di centrali insieme a Trillini e Pilotto. Linea verde in posto quattro con Cunial, Schiro e Lazzaretto, rispettivamente classe 2004, 2001 e 1995, unita a tre conferme della passata stagione (una per reparto): il libero Battista, il centrale Acuta e lo schiacciatore Secco Costa.

Non si fidano, e fanno bene, Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni che guidano un gruppo sicuramente galvanizzato dal ribaltone di Reggio Emilia ma obbligato a lavorare su un approccio alle partite non ancora soddisfacente. Un aspetto potenzialmente cruciale quando il calendario mette di fronte alla Videx Yuasa Grottazzolina, in appena sette giorni, le due squadre attualmente sul fondo della graduatoria: Motta di Livenza e Lagonegro. Due sfide nelle quali sarà fondamentale conquistare punti nell’ottica di quella salvezza da raggiungere il prima possibile: “Stiamo lavorando per raggiungere finalmente la giusta mentalità – ha dichiarato l’assistant coach Mattia Minnoni -. I tiebreak fin qui disputati lo dimostrano e se impariamo ad esprimerci al meglio fin dalle prime battute di gioco allora potremo davvero fare il salto di qualità. Il campionato è appena iniziato perciò la classifica non rispecchia ancora i veri valori delle squadre che andremo ad affrontare. Certo è che abbiamo dalla nostra il vantaggio di poter contare su un gruppo rodato e ben affiatato mentre Motta di Livenza e Lagonegro hanno cambiato tanto la scorsa estate, costruendo dei roster di valore, e comprensibilmente serve ancora un po’ di tempo per trovare la giusta amalgama in un torneo il cui livello si è alzato sensibilmente. Dovremo essere bravi ad approfittare di questo piccolo vantaggio a cominciare da domani, imprimendo grande ritmo al servizio e mettendo in difficoltà la ricezione avversaria.”

Sabato 29 ottobre (ore 18) il fischio d’inizio.