Movida Sabato Sera, controlli della Polizia in Provincia di Ancona

Nella giornata di ieri si è svolto il consueto servizio di prevenzione e di presidio del territorio assicurato ogni sabato, sia di mattina che di pomeriggio.

Nel pomeriggio, in particolare, il personale della Polizia di Stato, coadiuvata anche dalla Polizia Locale, effettuava pattuglie appiedate in piazza Cavour, Piazza Roma, in Corso Garibaldi e Mazzini. Detti controlli, finalizzati a contrastare l’abuso di bevande alcoliche e prevenire fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione al decoro urbano e alla quiete pubblica, non riscontravano situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Servizi integrati di controllo del territorio hanno interessato anche i Comuni di Osimo, Fabriano e Jesi. In particolare, in quest’ultimo, durante il predetto servizio serale, il personale del Commissariato, unitamente ad un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri hanno monitorato e controllato le zone a rischio della movida jesina: piazza delle Monnighette, via Roccabella, Costa Mezzalancia e tutte le vie limitrofe effettuando diversi passaggi con soste presso i locali “Miami” e “Paradise”, senza riscontrare criticità.