Musei Marche: apertura festività pasquali e 1° maggio

Domenica 17 e lunedì 18 in occasione delle festività pasquali, i Musei della Direzione Regionale Musei Marche saranno aperti in via straordinaria osservando i seguenti orari di apertura:

Museo Archeologico Nazionale delle Marche 14,00 – 19,30

Antiquarium statale di Numana 8,30 – 14,00

Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno 13,30 – 19,30

Museo Archeologico Statale di Cingoli 8,15 – 13,15

Museo Archeologico Statale di Arcevia 8,30 – 13,00

Museo Tattile Statale Omero 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00.

Rocca Roveresca di Senigallia 8,30 – 13,30

Rocca Demaniale di Gradara 8,30 – 19,15 (chiusura biglietteria alle 18,30)

Si ricorda, infine, che il giorno 1° maggio — Festa del Lavoro coincide con la “Domenica al museo” con ingresso gratuito ai luoghi della cultura statali.