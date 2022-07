Musica, teatro, appuntamenti per bambini e il Festival Marchestorie

Ricco e variegato il calendario di eventi estivi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali e non solo, volontari e privati cittadini. Nel Paese della Musica, assolute protagoniste le sette note. Grande novità San Lorenzo Music Lab: quattro venerdì di luglio (8-15-22-29), quattro eventi musicali con musicisti locali ed artisti professionisti in location suggestive del nostro paese, oltre alla masterclass con Marco Di Meo in programma mercoledì 13. Buona la partenza! Ancora musica il 20 luglio con ‘Torno entro le 6’: Dj set a cura dell’Ambito sociale 6. Il 24 ci si sposterà a teatro per Rossini Opera Festival, mentre il giardino dell’oratorio il 30 ospiterà il concerto di romanze e classici italiani. Il 4 agosto sarà la volta della esibizione delle bande cittadini di San Lorenzo e Castelleone di Suasa. Da non perdere il 21, il concerto in collaborazione con Fano Jazz Network dei “Mediterranean Tales”.

Tante le iniziative per i più piccoli: caccia al tesoro e giochi il 21, letture animate in biblioteca il 22 e il 17 agosto nella piazzetta a fianco della basilica, festa finale dei centri estivi il 28.

Teatro all’aperto ad agosto: nella splendida cornice del sagrato della basilica ben tre spettacoli (5-12-22).

Il 6-7 agosto nel suggestivo borgo di San Vito torna la Sagra della Bruschetta organizzata dall’associazione San Vito Giovani.

Doppio appuntamento, come ormai da tradizione il 10 agosto, San Lorenzo: cerimonia di consegna delle benemerenze civiche e Concerto del Patrono in basilica. L’11 la Fiera di San Lorenzo, in occasione della quale l’Auser propone la mostra di artisti locali ‘San Lorenzo a colori’. Il mese si chiuderà con Traffic Festival delle anime gentili, in programma il 26, 27, 28.

Due interessanti novità a settembre. Il 2 “Umanesimo Artificiale e Carnage Collective”, iniziativa per i giovani a cura dell’Ambito Sociale 6, mentre il 9, 10 e 11 per MArCHESTORIE, il Festival regionale dei Borghi, tre giornate ricche di appuntamenti: “Co’ i piedi per terra”, commedia dialettale della Compagnia Teatrale “L’Aquilone” e tanti altri eventi collaterali di musica, spettacolo, letture, enogastronomia nel cuore del centro storico.

«Ripartiamo – evidenzia il sindaco Davide Dellonti – con un calendario di eventi estivi ricco, oltre 30 appuntamenti, ideato grazie alla collaborazione di tante associazioni che ringraziamo. Nel Paese della Musica non poteva che esserci grande spazio per le sette note: concerti davvero per tutti i gusti, a partire da San Lorenzo Music Lab. Ad agosto torneranno una delle sagre storiche, quella della Bruschetta, e il teatro all’aperto. Anche i bambini potranno divertirsi con letture animate e giochi. A settembre una delle interessanti novità del programma: il festival MarCHESTORIE che animerà il centro storico per ben tre giornate. Eventi che rappresentano anche un’occasione per visitare San Lorenzo, il museo, teatro e la meravigliosa abbazia benedettina, così come gli affascinanti borghi di Montalfoglio e San Vito. Vi aspettiamo!»