ANCONA – Nasce SBAM Social Bike Mobility Ancona, un progetto di Polo9 con il contributo di Fondazione Cariverona per valorizzare, ampliando l’offerta di pacchetti cicloturistici inclusivi, il territorio della provincia di Ancona in collaborazione con Bike Division, Fiab Vallesina, Lavoriamo insieme cooperativa sociale e Istituto d’Istruzione Superiore Einstein Nebbia.

Gli obiettivi

Il progetto intende valorizzare, ampliando l’offerta di pacchetti cicloturistici inclusivi con servizi di benessere e socialità, l’asse Ancona – Portonovo – Parco e riviera del Conero con i comuni di Sirolo, Numana, Camerano compreso il territorio urbano, collinare e costiero, che è una delle maggiori attrazioni turistiche della Provincia di Ancona.

Le attività

Il progetto intende infatti coniugare l’offerta turistica per l’incoming con la fruizione dei servizi di socialità correlati e co-progettati con la comunità locale, per un turismo sociale e di prossimità, inclusivo, che permette di abitare il territorio responsabilmente sia a chi lo vive durante le vacanze sia a chi lo vive stabilmente. La bicicletta inoltre si inserisce nell’offerta turistica marchigiana come motore di mobilità sostenibile. Il target al quale si rivolge il progetto è costituito da: cicloturisti (singoli o gruppi) che viaggiano in ebike; turisti religiosi/sociali/culturali che scelgono Ancona e i suoi dintorni; cittadini e associazioni del territorio che accoglie; lavoratori ospiti di lungo periodo della struttura ricettiva Conerhome gestita da Polo9; famiglie e bambini del Polo d’infanzia Cristo Re adiacente a Conerhome. Il progetto intende intercettare anche i cicloturisti in ebike quindi cicloturisti giovani (singoli e gruppi) sportivi professionisti locali (per tour giornalieri) e nazionali, cicloturisti over 60 (target in costante aumento, si muove principalmente in gruppo, scegliendo servizi e tour con giornate molto organizzate), cicloturisti europei (gruppi di giovani o over 60, famiglie) abituati all’outdoor anche nei mesi più freddi. Alcuni esempi di attività: grazie alla valorizzazione degli spazi esterni della struttura ricettiva Conerhome gestita da Polo9 (che include un bosco, polmone verde della città di Ancona, il progetto si immagina di intercettare anche un target di turisti che non viaggia in ebike, ma che per la sua sensibilità sceglie di soggiornare e usufruire dei servizi di socialità offerti dall’impresa sociale: turismo religioso, sociale e culturale di singoli, coppie o famiglie che scelgono Ancona. L’idea è di sostenere un flusso turistico e osmotico anche in piccoli centri, ora meno frequentati, collegati tra il mare e la collina dalla città di Ancona, affinché la provincia diventi un comprensorio cicloturistico unico sull’esempio dell’offerta del turismo della regione Trentino Alto Adige, che connette comuni limitrofi con servizi accessibili e innovativi.

