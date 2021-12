Natale al Cinema Margherita

Natale al cinema: finalmente lo possiamo fare di nuovo…al Margherita. Per l’occasione abbiamo selezionato 7 film affinché nessuno resti deluso.

Il programma parte giovedì 23 dicembre con l’ultimo film di Paolo Genovese tratto dal suo libro omonimo: Supereroi. Contrariamente ai personaggi Marvel, i supereroi del film esistono davvero e sono quelle coppie che riescono a difendere il loro amore da tutto ciò che accade intorno alle loro vite. A mettere in scena il loro amore una fantastico cast: Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Dal 26 dicembre, la favola senza tempo che parte da Romeo e Giulietta di Shakespeare fino al remake di Steven Spielberg: West Side story.

Il pluripremiato regista capace di fare sempre centro su qualsiasi cosa gli mettono in mano, da ET a Jurassic Park a Salvate il soldato Rayan, si cimenta nel rifacimento del celebre Musical degli anni cinquanta per parlarci di oggi. Le canzoni del film sono tutte in lingua originale sottotitolate in italiano.

A Natale poi, proprio il 25, per chi lo avesse perso, ritroveremo l’elegante e raffinato Diabolik dei Manetti Bros, ma solo per uno spettacolo.

Un pensiero ai bimbi era doveroso, con il ritorno di Glifford -Il cane Rosso, un classico della letteratura americana, per raccontare il forte legame tra bambini ed animali.

Restiamo in Italia il 1° gennaio, con 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi, una commedia in giallo che si ispira al film di Francois Ozon Otto donne e un mistero. La vigilia di Natale le 7 donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare, ma scoprono che l’uomo di casa, Marcello, è stato ucciso. Il meglio delle interpreti italiane sono in questo film: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con la partecipazione di Ornella Vanoni.

Restiamo in Italia anche per il giovane pubblico, con l’ultimo film dei popolarissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), Me contro te -A spasso nel tempo per la regia di Gianluca Leuzzi. Stavolta si troveranno nell’antico Egitto!

Dolcis in fundo, un film presentato a Venezia 78 che ha conquistato la Francia con 800.000 spettatori. Illusioni perdute di Xavier Giannoli mette in scena un classico, infatti il film è tratto dal celebre romanzo di Balzac: grande cura per l’eleganza in netto contrasto con gli eccessi raccontati nella storia. Il giovane poeta Lucien si trasferisce a Parigi in cerca di successo ma qui troverà un’aristocrazia che lo ostacolerà in ogni modo. Illusioni perdute è un film sull’avvento del capitalismo, sulla supremazia del mercato, sulla legge del profitto. In questo film vedremo anche il ritorno dall’altra parte della macchina da presa del regista Xavier Dolan.

Le regole per accedere al cinema in vigore dal 6/12/21:-consigliata —

-la PRENOTAZIONE da effettuare sul nostro sito come richiesto dalla normativa per il tracciamento sanitario anticovid.

-igienizzare mani-ingresso consentito solo ai possessori di SUPER GREEN PASS

-indossare la mascherina chirurgica o ffp2 SEMPRE

-la normativa prevede la capienza al 100% ma al Margherita si preferisce mantenere una capienza che non supererà mai il 75%

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986. Il numero deve essere precedentemente salvato tra i contatti

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

DIABOLIK di Marco Manetti, Antonio Manetti (ITA. 202, 134′)

sabato 25 ore 19,00

SUPEREROI di Paolo Genovese (ITA 202, 115’)

giovedì 23 ore 21,15

sabato 25/12 ore 17,00 -21,30

domenica 26/12 ore 18,40-21,15

lunedì 27/12 ore 19,00

martedì 28/12 ore 21,15

mercoledì 29/12 ore 19,00

giovedì 30/12 ore 21,15

WEST SIDE STORY di Steven Spielberg (USA 2021, 156’)

domenica 26/12 ore 16,00

lunedì 27 /12 ore 21,00

martedì 28/12 ore 18,00

mercoledì 29/12 ore 21,00

giovedì 30/12 ore 18,00

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO di Walt Becker (USA 2021, 96′)

domenica 26/12 ore 14,30

lunedì 27/12 ore 17,00

martedì 28/12 ore 16,00

Speciale Natale ingresso 5€ per tutti

—

