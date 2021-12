Natale sicuro, controlli intensi della Polizia nel fermano

Per un Natale più sicuro sono proseguiti intensificati al massimo, nel corso della settimana, ulteriori servizi straordinari di controllo disposti dal Questore di Fermo con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, dell’Arma dei Carabinieri e degli operatori delle Polizie Locali, nei comuni del litorale fermano per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e per la tutela della salute dei cittadini.

Le verifiche, si sono concentrate soprattutto nel capoluogo e nei comuni costieri dove vi è una maggiore concentrazione di persone, in particolare nelle piazze cittadine e nelle zone della “movida” e negli esercizi commerciali di somministrazione per il consumo di alimenti e bevande al chiuso e sui mezzi di trasporto, settori individuati come luoghi “principe” per la diffusione del virus.

In particolare, nel comune di Porto Sant’Elpidio, con l’ausilio di personale del locale comando della Polizia Locale, sono stati eseguiti serrati controlli non solo ai clienti delle attività ed agli esercizi commerciali ma anche ai dipendenti delle attività commerciali stesse, a seguito dei quali si è proceduto ad elevare 5 sanzioni amministrative a carico di lavoratori che svolgevano la loro attività privi di certificazione verde COVID-19 e del datore di lavoro che aveva omesso la prescritta verifica.

Sempre nel corso della settimana, con il contributo del reparto Prevenzione Crimine di Pescara, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati effettuati mirati controlli anche agli avventori di esercizi commerciali privi di “Green Pass” procedendo ad elevare cinque sanzioni amministrative.

Tirando le somme l’incessante attività delle Forze dell’Ordine ha consentito in questa ultima settimana di identificare più di 600 persone, di controllare 80 esercizi commerciali e di sanzionare 11 persone per non aver rispettato l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale anche 2 titolari di esercizi commerciali per non aver effettuato le prescritte verifiche in relazione alle certificazioni verdi Covid-19.

Proseguiranno le attività di controllo straordinarie con un potenziamento dei servizi anche durante i giorni di Natale a partire dalla giornata di oggi, su più fronti ordine pubblico, contrasto alla criminalità, ma anche verifiche sulle mascherine e sul loro corretto utilizzo, specie nei luoghi di assembramento e lì dove è prevista la certificazione verde Covid obbligatoria allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli esercenti al puntuale rispetto della normativa vigente per tutelare la propria e l’altrui incolumità.