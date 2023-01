Negoziante apre serranda e rimane ferito da calcinacci ad Ancona

Piccolo incidente che poteva avere conseguenze peggiori fisicamente per un negoziante anconetano di 49 anni.

Mentre stava sollevando la serranda del negozio e gli sono piovuti calcinacci e pezzi di pietra in testa ferendolo però in modo lieve per fortuna.

E’ successo stamane ad un 49enne originario del Bangladesh, mentre stava aprendo il suo negozio, un minimarket di frutta e verdura, in via Marconi ad Ancona, di fronte all’ufficio postale.

E’ stato soccorso dalla Croce Gialla che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul luogo anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.