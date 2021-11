Nel Fermano e nel Piceno enoturismo d’autunno

A livello internazionale aumenta la voglia di turismo enogastronomico e le Marche non si fanno trovare impreparate. Con il progetto “Dalla Vigna alla tavola”, finanziato dalla Regione Marche, i wine lovers e i buongustai hanno la possibilità di conoscere vini, piatti e prodotti locali attraverso oltre 300 serate che esaltano il gusto del territorio.

Il circuito “Di Vino in Tavola”, parte del suddetto progetto “Dalla Vigna alla tavola”, continua a “sfornare” serate gourmet nel Fermano e nel Piceno: ben quindici eventi di degustazione in altrettanti ristoranti, che coinvolgono undici produttori a marchio e quarantatré case vinicole marchigiane.

Ed ora arrivano anche i pacchetti enoturistici! In collaborazione con il tour operator Esitur, il circuito “Di Vino in Tavola”, coordinato da Sergio Spinelli e promosso dall’equipe di Tipicità, offre una gamma molto articolata di possibilità, un vero e proprio cluster goloso per esplorare tutte le dimensioni del vino e del cibo, senza dimenticare il fascino dei centri storici e la bellezza degli ambienti rurali marchigiani.

Le prossime gustose tappe in programma si preannunciano ricchissime di spunti d’interesse: si parte il 6 novembre con il pranzo ai Laghi Santarelli a Piane di Moresco e si continua il 12 con una serata ad Ascoli Piceno, nello storico ristorante Kursaal di Lucio Sestili, mentre Il giorno successivo, 13 novembre sempre la sera, è la volta del ristorante Le Logge di Smerillo. L’ultimo appuntamento del circuito è previsto nella serata del 19 novembre ad Ortezzano, al ristorante I Piceni.

Nel sito ufficiale gustoinfinito.it si possono conoscere le cantine coinvolte, i menù delle serate in programma e le proposte di turismo enogastronomico.





