Sono proseguiti anche ad Ancona i controlli straordinari del fine settimana in materia di osservanza delle misure anti covid.

Tali controlli vengono fatti insieme alle pattuglie della Polizia di Stato, i cinofili, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Sono proseguiti sabato sera fino oltre alla mezzanotte e non sono state rilevate criticità neanche in quei luoghi ove i cittadini si radunano per trascorrere qualche ora insieme.