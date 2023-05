Niente da fare per la Lube Civitanova in trasferta a Trento che viene battuta dall’Itas Trentino Volley in tre set 25-20, 25-20, 25-19.

Così dopo 8 anni e per la quinta volta Trento guadagna lo scudetto del Volley.

I giocatori di Lorenzetti hanno giocato davvero bene vincendo tutti e tre i set interrompendo, in questo modo, la serie di Civitanova.