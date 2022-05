Nip World Masterchef: al giornalista Daniele Bartocci il Premio Pizza d’Oro

Si è tenuto nei giorni scorsi all’Hotel Dante di Cervia il Gran Galà dei World Masterchef – International Meeting 2022. Al marchigiano Daniele Bartocci, giornalista e Sviluppo Nuovi Mercati di una nota azienda agroalimentare italiana, è andato il Premio Pizza d’Oro per il Giornalismo. Daniele Bartocci, dopo essere stato eletto poche settimane fa alla Borsa di Piazza Affari Milano (Innovation&Leadership Le Fonti Awards) Professionista dell’Anno 2022 Comunicazione Food/Giornalismo Sport, sarà proprio uno dei giudici del programma televisivo di Sky “King of Pizza”. Un talent show presto in onda su Canale Italia e a cui parteciperanno a numerosi player del Food, pronti ad affrontarsi a colpi di pizza gourmet alla ricerca del titolo di Re della Pizza. Si tratta di un format tv (20 puntate) unico nel suo genere e interamente dedicato ai valori del gourmet e del Made in Italy, con finalissima presso il Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney, location in cui è stato girato il Peggior Natale della mia Vita con Diego Abatantuono e Fabio De Luigi. Riguardo agli awards, davvero una splendida cornice – quella della riviera cervese targata Nip World Masterchef 2022 – in cui sono state consacrate le eccellenze del mondo professionale e imprenditoriale, personalità del food che si sono contraddistinte nelle rispettive categorie per vision, risultati e mission raggiunte, elevata specializzazione, tenacia e resilienza in tempi di pandemia Covid-19. Il Gran Galà dei World Masterchef – International Meeting è stato organizzato da Nip (Nazionale Italiana Pizzaioli), presieduta dalla lungimirante mente di Dovilio Nardi. Nip detiene ad oggi 8 Guinness World Records tra cui la Pizza più lunga del Mondo all’Expo di Milano 2015 (Pizza di 1.595,45 metri) e il Pane Gluten Free più lungo del mondo (Brescia 2013 – 58,10 mt), con all’attivo fiere ed eventi internazionali quali il Tour Mondiale Ferrari Challenge.

