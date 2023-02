“Non aprite quella sporta”: dal 16 febbraio al cinema il giallo comico del San Costanzo Show

Dopo Stregati dalla Bruna e il corto La scoperta del secolo, il San Costanzo Show si cimenta nuovamente con il cinema. Da giovedì 16 febbraio è al cinema Non aprite quella sporta, lungometraggio prodotto e interpretato dalla compagnia fanese.

Il titolo, Non aprite quella sporta, che cita il titolo italiano del film horror The Texas Chain Saw Massacre (USA, 1974 regia di Tobe Hooper), è una idea di Peppe Nigra, membro della compagnia e ideatore del Festival del Cinema Trash di Fano, scomparso nel 2014.

Girato interamente in un condominio sul mare, Non aprite quella sporta è un giallo comico corale in cui le vicende dei singoli personaggi si intrecciano a partire dal ritrovamento di una misteriosa sporta, tra pettegolezzi, conflitti, fughe, equivoci e colpi di scena.

Calendario completo delle proiezioni: giovedì 16 febbraio ore 21, Cinema Politeama, Fano (PU) ; venerdì 17 Febbraio ore 21 Cinema Politeama, Fano (PU); Sabato 18 Febbraio ore 19:15 e 21:15 (doppia proiezione) Cinema Teatro Sperimentale, Pesaro; Sabato 25 Febbraio ore 21 Cinema Politeama, Fano (PU); Domenica 26 Febbraio ore 17 Cinema Politeama, Fano (PU)

Il progetto si avvale del patrocinio e il contributo della Regione Marche.