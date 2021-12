Con riferimento a notizie stampa che segnalano un livello di occupazione dei posti letto di terapia intensiva nelle Marche a quota 12% da parte di pazienti Covid-19, l’assessorato regionale alla Sanità della Regione Marche precisa che il dato risulta errato in quanto il reale livello di occupazione dei posti letto in intensiva si attesta al 10% (25 occupati su 250 disponibili), senza alcun ulteriore ricovero odierno in intensiva.

