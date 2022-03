La grande arte al Cinema Gabbiano di Senigallia, Martedì 29 marzo, ore 21:15, NOTRE-DAME IN FIAMME (2022) di Jean-Jacques Annaud.

A tre anni da quel tragico 15 aprile 2019 arriva nelle sale di tutto il mondo il documentario realizzato dal grande regista francese Jean-Jacqued Annaud sull’incendio scoppiato presso la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. Il simbolo dell’arte gotica e patrimonio dell’umanità prese fuoco sotto gli occhi di turisti e parigini, dopo oltre ottocento anni di vita, lasciando il mondo sgomento. Il fuoco venne alla fine sconfitto dal coraggio e dalla vocazione di centinaia di pompieri, che riuscirono così a salvare opere dal valore inestimabile.

Notre-Dame in fiamme è il racconto per immagini ricco di scene mozzafiato messo a punto da Jean-Jacques Annaud (Il nome della rosa e Sette anni in Tibet), che ha utilizzato per questo immagini di repertorio e anche video girati con gli smartphone dai passanti (ne sono stati visionati circa 20mila), nonché ricostruzioni messe a punto da quasi 200 esperti dell’architettura medioevale.

Annaud ricostruisce la vicenda concentrandosi sulle 24 ore che vanno dalla mattina del 15 aprile 2019 (l’incendio iniziò nel tardo pomeriggio) fino alla mattina successiva, quando il devastante rogo poté essere dichiarato sotto controllo, e ponendo nella giusta considerazione l’eroismo di uomini e donne che lottarono contro le fiamme. “Ho incontrato tutti i veri pompieri – ha dichiarato Annaud – e parlano di se stessi e del loro mestiere usando il termine ‘vocazione’, proprio come la gente di chiesa che possiede la fede. Ne sono affascinato.

Notre-Dame in fiamme, in programma al Cinema Gabbiano alle ore 21:15 di martedì 29 marzo, permette allo spettatore di rivivere quella drammatica serata in tutte le sue fasi, riproponendosi le stesse domande di allora: ci sono feriti o morti? Si riusciranno a salvare le opere? Notre-Dame tornerà come prima?

Ricordiamo inoltre che, per la rassegna d’autore del Cinema Gabbiano, giovedì 31 marzo (ore 21:15) sarà proiettato Reflection, un film realizzato lo scorso anno sulla guerra civile registrata ormai da anni in Ucraina nell’area del Donbass, divenuta ormai tristemente nota a seguito dell’invasione russa.

Si ricorda sempre a tutti gli spettatori che è sempre possibile garantirsi il posto ed evitare file acquistando il biglietto online attraverso il sito www.cinemagabbiano.it

Qui il trailer: https://youtu.be/ABVPnw9dcD8

—

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano