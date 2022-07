Nuovi libri in biblioteca per le letture estive

Belvedere Ostrense – Alla Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense è ora disponibile, per tutti e in particolare per gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino Rossini”, una selezione di libri per le letture estive.

Tra i nuovi titoli oggi presenti in biblioteca è possibile trovare “Il Rinomato Catalogo Walker Dawn”, vincitore del superpremio Andersen 2017, “Wonder”, “Orzowei”, “La signora degli abissi”, “Il passaggio dell’orso”, “Stelle di panno”, “Mio fratello è un custode”, “Skellig”, “Da oggi sono felice”, “Oh, freedom!”, “Fuochi d’artificio”, “Little Miss Florida” e “Oh, boy!”.

Vi ricordiamo inoltre che proseguono le attività estive della biblioteca: i prossimi appuntamenti, rivolti a tutti i bambini, si terranno martedì 19 luglio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, con la lettura del libro “La bottega degli incubi. Cercasi apprendista senza paura”, e martedì 26 luglio, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. L’incontro di martedì 26 luglio al quale saranno presenti Massimiliano Scollo e Michele Sperati, autore e illustratore del libro “Ero un pesce”, si concluderà con un piccolo laboratorio artistico. La Biblioteca è aperta tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30, presso la nuova sede in Piazzale Risorgimento 10. Per informazioni è possibile contattare il bibliotecario al numero 3388888057 (anche tramite WhatsApp) o all’indirizzo email [email protected]