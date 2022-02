Nuovi obblighi per Bed & Breakfast, corso presso FORMACONF

Si porta a conoscenza dei titolari dei numerosi Bed & Breakfast attivi in Provincia di Pesaro e Urbino, che recentemente la Giunta della Regione Marche (con delibera n° 70 del 31 gennaio 2022) ha approvato gli standard obbligatori minimi ed i requisiti funzionali di tali strutture ricettive. Nel contempo ha introdotto – per i Bed & Breakfast gestiti in forma NON IMPRENDITORIALE – l’obbligo per i titolari di frequentare un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso deve avere la durata minima di 10 ore ed è organizzato da soggetti accreditati dalla Regione Marche.

Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, tramite la propria struttura per la formazione e il lavoro FORMACONF, organizza tali CORSI OBBLIGATORI per l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast anche in forma non imprenditoriale.

Ricorda che i B & B gestiti in forma imprenditoriale sono già soggetti alla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per l’iscrizione al corso e per informazioni: [email protected] – tel. 0721/371195 int. 205.

