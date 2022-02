Nuovo tour culturale ad Ascoli dell’U.S. Acli il 20 febbraio

“Storiche paure: Ascoli e le sue pandemie”: l’Unione Sportiva Acli Marche Aps, per il 20 febbraio, con partenza da Piazza Arringo alle 9,30, ha organizzato un nuovo tour culturale dedicato a conoscere la storia delle pandemie nella città delle cento torri. La partecipazione è gratuita, in caso di pioggia o maltempo la manifestazione sarà spostata ad altra data, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Per partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome di chi aderisce, entro il 16 febbraio (prevista la partecipazione solo di 50 persone).

Nello svolgimento dell’iniziativa verranno applicate le linee guida ed il protocollo di contenimento per contrastare la diffusione del Covid19 predisposto da U.S. Acli nazionale.

Dopo il successo di “Ascoli ecumenica”, tour culturale di fine gennaio che ha visto la partecipazione di persone provenienti dalle province di Macerata, Fermo, Ascoli e Teramo, prosegue dunque l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” con una nuova iniziativa predisposta dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori.

Sarà un vero e proprio tour culturale, nel centro storico della città ed in zone limitrofe, che farà conoscere ai presenti quello che avveniva durante le pandemie che hanno colpito la città di Ascoli Piceno nel corso dei secoli e dove, ad esempio, venivano confinati gli appestati.

“Salute in cammino per la cultura”, iniziativa nata nel 2018 come azione del progetto “Sport senza età”, nel corso di 4 anni di attività si è consolidata mettendo a disposizione una lunga serie di tour gratuiti a cittadini di ogni età.

Nel 2021, solo per le iniziative registrate ad Ascoli Piceno, c’è stata la partecipazione di oltre 700 persone tra chi ha partecipato solo una volta e chi invece è stato più presente.